Mariko Sakaguchi¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸á¸å£³»þ¤Î¥É¥ë¤Ï¡¢Á°½µËö¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì½ªÈ×¡Ê£±£´£¹¡¥£·£µ¡¿£±£´£¹¡¥£·£¸±ß¡Ë¤«¤é¾å¾º¤·£±£µ£°±ß¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤«¤é£²£¹Æü¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÌó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÍ¤´¤í´¶¤«¤éÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤ê·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î½øÈ×¤Ï¡¢¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¡¿±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿³¤³°»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½