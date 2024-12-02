■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード (278A) テラドローン 東証グロース (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード (6707) サンケン 東証プライム (4597) ソレイジア 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6752) パナＨＤ 東証プライム (7267) ホンダ