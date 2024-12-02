伊藤園 [東証Ｐ] が12月2日大引け後(15:30)に決算を発表。25年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比19.2％減の146億円に減り、通期計画の267億円に対する進捗率は5年平均の61.3％を下回る54.7％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.6％増の120億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である8-10