2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13785526.0 26235 ２. 日経ベア２ 14899 8.7 302.8 ３. 日経ブル２ 1439755.8 281.6 ４. 楽天Ｗブル 1402427.3 30980