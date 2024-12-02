Jessica DiNapoliHelen ReidArriana McLymore［ニューヨーク２９日ロイター］ - 「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」やＰＤＤホールディングス傘下の「Ｔｅｍｕ（テム）」など中国発の電子商取引（ＥＣ）サイトは、年末商品で安い商品を求める欧米の顧客を取り込もうと、玩具販売を拡大している。シーインやテムは主にスマートフォンのアプリで商品を販売しており、昨年まで玩具やクリスマスの贈り物を購入する場所として一般