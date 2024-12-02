俳優の吹越満、映画監督で女優の広田レオナの長女で芸能界デビューした咲耶（さくや）が２日までに自身のインスタグラムを更新し、オフショットをアップした。咲耶は９月２２日以来の投稿で「お久しぶり」とコメントし、黒のトップスでシックな雰囲気の漂う姿を見せた。この投稿にはフォロワーから「可愛すぎて飛んだ」「可愛い以上の言葉がほしい」「品があってお美しい」「手綺麗すぎない？」「本当に可愛いです…！」「まっ