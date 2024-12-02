漬物の素や米こうじ製品を手掛ける厚生産業（岐阜県揖斐郡、里村俊介社長）の今上期（4-9月）売上は、トータルでほぼ前年並みの着地となった。漬物の素は、野菜高騰が続く中で健闘したものの、浅漬けの素やぬか漬けの素など主要部門が総じて苦戦。一方、こうじ製品では甘酒部門が前年並み、その他こうじ部門は業務用が牽引し二ケタ増とした。浅漬けの素は、主力のなす漬けをはじめ全般に厳しい状況。ぬか漬けの素は、主軸アイテム