ガラスびん3R促進協議会は19日、千代田区一ツ橋の如水会館で創立40周年記念式典・祝賀会を開催した。式典のあいさつの中で野口信吾会長は、1984年11月19日に前身組織である「ガラスびんリサイクリング推進連合」や「ガラスびんリサイクル促進協議会」が設立された経緯などを報告。直近10年間は持続可能な開発目標であるSDGsの取り組みや、サーキュラーエコノミーパッケージの活用、未来を担う小学生向けの啓発活動、米のもみ殻や鶏