セルティックス戦でシュートを放つキャバリアーズのミッチェル（右）＝クリーブランド（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは1日に第6週が終了し、西カンファレンスで河村勇輝のグリズリーズは連勝を6に伸ばし、14勝7敗で3位に浮上した。八村塁のレーカーズは12勝8敗の6位。サンダーが15勝5敗でトップに立つ。東カンファレンスはキャバリアーズが昨季王者セルティックスとの直接対決を制して18勝3