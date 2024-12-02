インタビューに答える南海電鉄の岡嶋信行社長南海電気鉄道が、関西空港と関西圏のホテル間での手荷物配送サービスの導入を検討していることが2日、分かった。訪日客の大型スーツケースによる車両内の混雑緩和が課題となる中、鉄道会社が主体となって配送事業に乗り出す。岡嶋信行社長がインタビューで明らかにした。導入時期は未定だが、岡嶋氏は「2025年大阪・関西万博は一つのターゲットだ」と述べ、会期中の開始に意欲を見