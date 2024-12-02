マンチェスター・シティー戦で、先制点を喜ぶリバプールの選手たち＝リバプール（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（11月25日〜12月1日）でイングランドは首位リバプールが前節2位マンチェスター・シティーとの直接対決を2―0で制し、勝ち点34に伸ばした。同23のマンチェスターCは4連敗で5位に転落した。スペインは勝ち点34の首位バルセロナがラスパルマスに1―2で敗れ、レアル・マドリードがヘタフェ