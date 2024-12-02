俳優田中圭（40）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。亡き母について語った。幼い頃に両親が離婚し、母子家庭で育った田中は「うるさかったですね。けんかばっかりだった」と言いながらも「1人っ子で、部活やったり、高校ではバイトも始まって、いつも『何してんだ』とか言われていたんだけど、夜帰ると『おかえり』ってすごくうれしそうな顔をする。それはすごく覚えています」と懐かしんだ。田中は偏差