今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」の表彰式が2日に都内で行われ、Netflix配信ドラマ「地面師たち」のセリフ「もうええでしょう」がトップ10入りした。脚本、演出を手がけた大根仁監督（55）は、「本来であれば、セリフを発したピエール瀧さんが出席した方がいいんじゃないかと思ったんですが、瀧さんに『自分はセリフを言っただけ。セリフを考えたのはあんたなんだから』と言われ