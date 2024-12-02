12月は頑張った1年のご褒美に、華やかで濃厚なスイーツが食べたくなりますよね。ハーゲンダッツ ミニカップには、クリーミーなチーズ×甘酸っぱい苺のご褒美フレーバー「リッチフロマージュ〜華やぐ苺〜」が新登場。12月3日（火）から期間限定で、全国のスーパーやコンビニにお目見えします。ミニカップの新作「リッチフロマージュ〜華やぐ苺〜」ハーゲンダッツ ミニカップの新作「リッチフロマージュ〜華やぐ苺〜」（税込351円）