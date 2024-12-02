ユニットコムは12月2日、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、ドズル社とコラボしたオリジナルデザインゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。iiyama PC、ドズル社コラボオリジナルデザインのゲーミングPC発売開始！ 5,000円オフクーポンも本体右と正面にドズル社ロゴ、ガラス面にメンバーシルエットをスクリーンプリントすることで、「人生というゲームを