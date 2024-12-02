巨人は2日、来年春季キャンプの日程を発表した。1軍は宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」で2月1〜13日、那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」で15〜25日に行う。2軍は宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたひむかスタジアム」で2月1〜25日。3軍は宮崎県都城市・高城運動公園野球場で2月1〜27日に行う。