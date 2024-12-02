ソニーネットワークコミュニケーションズは12月2日、同社が提供する光回線サービス「NURO（ニューロ） 光」において、プロeスポーツチーム「REJECT」と産学連携教育システム「企業プロジェクト」に参画すると発表した。学生向けにeスポーツイベントの企画立案から制作・運営までを行う機会を提供することで、クリエイター支援につなげていくという。「NURO 光×REJECT」で産学連携「企業プロジェクト」に参画、クリエイター支援へN