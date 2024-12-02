イスラエル軍が視察ツアーで公開したガザに支援物資を運ぶためのトラップ＝１１月２８日/Jack Guez/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区北部で行った１１月３０日の空爆で、少なくとも２００人が死亡した。現地の保健当局が明らかにした。一方、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）は、イスラエルとガザ地区を隔てるケレムシャローム検問所付近でトラックの盗難が相次いだ事態を受け、同