今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」の表彰式が2日、都内で行われ、ヒップホップユニットCreepy Nutsの楽曲「Bling−Bang−Bang−Born」が、トップ10入りした。R−指定（33）DJ松永（34）はコメントを寄せ、「まさか選ばれるとは思っていなかったので光栄です」と喜んだ。Creepy Nutsは14年から活動開始。同曲はテレビアニメ「マッシュル−MASHLE−」第2期オープニング主題歌として