元AKB48の横山由依さんと歌謡コーラスグループ「純烈」の後上翔太さんが2024年12月2日、結婚を発表した。「後上翔太と横山由依は結婚いたしました」横山さんは09年の第回研究生（9期生）オーディションに合格し、翌10年にチームKに昇格。14年12月に当時のグループ総監督だった高橋みなみさんから次期（2代目）総監督に指名され、19年までグループの「2代目総監督」をつとめた。21年にグループを卒業し、現在は俳優・タレントとして