YG ENTERTAINMENT所属のBABYMONSTERが、11月28日（木）にSHIBUYA109に出現した写真が公開され注目を集めている。【写真】パネルにサインを書く日本人メンバー・ルカ、ほか【4点】SHIBUYA109で11月28日まで開催されていた『BABYMONSTER 1st FULL ALBUM [DRIP] POP-UP STORE』に現れたメンバーは、「MONSTIEZ!!POP-UPに来てくれてありがとう」というメッセージと合わせて写真を公開。ポスターやパネルにサインをしている様子も同時に