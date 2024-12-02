櫻坂46が、香港最大の音楽フェスティバル『Clockenflap Music & Art Festival 2024』に出演した。【写真】香港で見せた櫻坂46の熱気伝わるパフォーマンス【21点】櫻坂46が出演したのはメインステージである「Harbourflap Stage」。日本人アイドルグループとしてこのステージに立つのは初めてで、イベント主催側からグループへの期待の高さが伺える。登場前から「櫻坂46」のコールが湧き上がり、今話題のグループを一目見ようと