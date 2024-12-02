中国・吉林市で国際アルペン・スノーボードチャレンジ開幕  【新華社吉林12月2日】中国吉林省吉林市の北大湖スキーリゾートで11月30日、2024〜25吉林国際アルペン・スノーボードチャレンジと全国大学生スキー競技招待大会が開幕し、全国の大学26校から選手117名が参加した。アルペン大回転とスノーボードパラレル大回転の2種目が男女別に行われた。競技の結果、アルペン大回転では河北体育学院の賈慶鵬（か・けいほう）さん