箱根駅伝の3代目山の神として有名な神野大地（31＝M&Aベストパートナーズ選手兼監督）が、アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（46）の東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。坂道の走り方を語り合った。青学大時代は2年連続5区の山登りで快走。普段は質問される側だが、神野氏は「坂道の走り方を野口さんに聞きたい」とお願いした。「あー！山の神が…」と驚いた野口さんだが、上り