ネットフリックスシリーズ「地面師たち」や映画「シン・ゴジラ」など、数々の話題作で知られる俳優の松尾諭（48）が、11月30日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。下積み時代について語った。この日は大阪・野田で、番組MCのお笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有、「ブラックマヨネーズ」吉田敬とともに街ブラロケを敢行した。黒田から「苦労した時代もあった訳でしょ？」と聞かれた松尾は、「あり