北海道警本部北海道警豊平署は2日、空知総合振興局管内（深川市、夕張市など）の共同住宅の玄関ドアに赤色のスプレーで「金返せ」と書くなどしたとして、建造物損壊と器物損壊、脅迫の疑いで川崎市高津区、建設作業員鈴木陸容疑者（25）を再逮捕した。鈴木容疑者の逮捕は3回目。これまで札幌市内での強盗や窃盗事件で逮捕され、いずれも「闇バイトに応募した」と供述している。再逮捕容疑は10月12日午後5時ごろ〜13日午前7時