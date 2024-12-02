元AKB48の女優横山由依（31）が、純烈の後上翔太（38）と結婚したことを2日、発表した。アイドル時代はグループの2代目総監督を務めるなど、マジメな性格でメンバーやスタッフ、ファンから愛された「ゆいはん」が、生涯の伴侶を得た。◇◇横山はアイドル時代、総監督時代の“リーダー”としてのイメージが強いかもしれないが、何事にも実直に取り組む姿勢から、先輩からかわいがられ、後輩からもいじられつつ頼りにされる存在