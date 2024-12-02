JR九州によると、2日午後2時28分ごろ、日田彦山線池尻〜添田間で信号トラブルが発生した。同2時45分現在、関係社員を手配中で、同線田川後藤寺〜添田間で運転を見合わせている。同3時8分に運転を再開した。同3時半現在、同線のダイヤが乱れている。