１０月２４日、東京地裁より破産開始決定を受けている船井電機（株）（大東市）に対して１２月２日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請する書類が提出された。申請代理人は北出貴志弁護士（弁護士法人原田国際法律事務所東京京橋事務所、東京都中央区京橋2-8-1）。負債総額は約４６１億５９００万円（破産開始決定時点）。親会社の旧：船井電機（株）（現：FUNAIGROUP（株）、登記上本店：東京都千代田区）の不動産に関す