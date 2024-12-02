広島の坂倉将吾捕手（２６）が２日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２５００万増の１億５０００万円でサイン。「しっかり評価してもらえた」と納得の表情を浮かべた。（金額は推定）８年目の今季は１２１試合に出場。前半戦は不調だったが後半戦に巻き返し、打率・２７９、チームトップの１２本塁打をマーク。国際大会プレミア１２では、正捕手として奮闘し、７試合で１８打数８安打の打率・４４４の好