2024年に最も話題を集めた言葉を決める『現代用語の基礎知識 選 2024ユーキャン新語・流行語大賞』が2日に発表され、「年間大賞」に今年1月期に放送されたTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』が選出された。トップテンには、Netflixドラマ『地面師』でピエール瀧演じる後藤の決めせりふ「もうええでしょう」が選ばれた。同日に都内で行われた授賞式には脚本・監督の大根仁氏が選ばれた。【写真多数】続編フラグ!? ファン