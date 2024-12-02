北海道警豊平署は2日、空知総合振興局管内（深川市、夕張市など）の共同住宅の玄関ドアに赤色のスプレーで「金返せ」と書くなどしたとして、建造物損壊と器物損壊、脅迫の疑いで川崎市の建設作業員の男（25）を再逮捕した。