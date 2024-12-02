2024年12月25日（水）に発売される、MINGYUがW表紙を飾る「Rolling Stone Japan vol.29(2025年2月号)特別版」の表紙ビジュアルと撮影当日のメイキング映像が解禁された。2024年12月25日（水）に発売される最新号「Rolling Stone Japan vol.29(2025年2月号)増刊特別版」の表紙を飾るのは、MINGYU。先日、デジタル限定カバーを公開した本誌のW表紙のビジュアルを公開。また、韓国での撮影の模様をおさめたメイキング映像も公開された