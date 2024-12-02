中国・雲南省の集中型太陽光発電設備容量、３千万キロワット超す雲南省巧家県にある海壩太陽光発電所。（2023年3月20日撮影、ドローンから、巧家＝新華社記者/江文耀）【新華社昆明12月2日】中国送電大手、中国南方電網傘下の雲南電網は11月28日、南華県陸家埡口太陽光発電所が稼働を開始したことにより、雲南省の集中型太陽光発電の系統連系済み設備容量が3千万キロワットを超え、同省の新エネルギー発電設備容量の