「春の都」中国・昆明市にユリカモメ飛来1日、昆明市にある湖、滇池（てんち）のほとりに集まったユリカモメ。（昆明＝新華社配信/梁志強）【新華社昆明12月2日】「春の都」と呼ばれる中国雲南省昆明市でこのところ、多くのユリカモメが観光客らを楽しませている。市内には海埂公園や海洪湿地、宝豊湿地、翠湖などの観察スポットがある。昆明鳥類協会によると、市内に3万羽以上が到着しており、10日ごろに飛来のピー