今年話題になった言葉に贈られる「現代用語の基礎知識選２０２４ユーキャン新語・流行語大賞」が２日に発表され、パリ五輪の総合馬術団体で銅メダルを獲得した日本代表の愛称「初老ジャパン」がトップテン入りを果たした。“初老ジャパン”はパリ五輪で日本勢では１９３２年ロサンゼルス五輪の障害飛越個人で優勝した「バロン西」こと西竹一以来、９２年ぶりのメダルに輝いた。１８年から英国を拠点に練習を積んできたメンバ