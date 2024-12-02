兵庫県知事選での公職選挙法違反（買収）の疑いがあるとして、斎藤元彦知事に対する告発状を神戸地検と県警に送ったと弁護士らが発表したことを受け、斎藤氏は2日、報道陣に「詳細は承知していない。私としては公職選挙法などに違反することはないと認識している」と話した。【画像】斎藤知事とPR会社長巡り告発状送付教授ら「選挙運動で報酬疑い」斎藤氏がPR会社に選挙運動の対価として報酬を支払った疑いがあるとして刑事