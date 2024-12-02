韓国の最大野党「共に民主党」が予算決算特別委員会で増額なしの減額のみを反映した予算案を単独で処理したなか、大統領室が「国民に被害が発生する可能性がある」と批判した。【注目】不誠実な日本、無気力な韓国…不安定な日韓関係予算減額案を撤回しなければ、追加協議も不可能だという立場だ。チョン・ヘジョン大統領室代弁人は12月1日午後の記者会見で「共に民主党は予算減額案の単独処理を撤回し、予算案の合意処理に臨むこ