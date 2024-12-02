午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８７、値下がり銘柄数は４１０、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中、全業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄、銀行、証券・商品、輸送用機器、電気・ガス、卸売など。 出所：MINKABU PRESS