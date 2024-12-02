【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■先行試写会は国の重要文化財・旧北海道庁函館支庁庁舎にて開催！ GLAYのデビュー30周年を記念し、名曲「HOWEVER」を題材にしたショートムービーが制作され、その先行試写会がGLAYゆかりの地、函館市で開催されることが決定した。 上映会は、2018年に国の重要文化財に指定された函館市の歴史的建造物、旧北海道庁函館支庁庁舎を会場に実施される。函館市との深