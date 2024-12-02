【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■Vとパク・ヒョシンが夕食を楽しむ、映画のワンシーンのようなMV BTSのVとパク・ヒョシンによるデュエット曲「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」のMV（Cinematic Still Ver.）が公開された。 このMVでは、Vとパク・ヒョシンが一緒に夕食を楽しむ、映画のワンシーンのような姿をワンカットで描いた。ふたりのアーティストの感情を繊細に捉え、暖かくて穏やかな音楽