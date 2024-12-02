Lifehacker 2024年11月18日掲載の記事より転載 Google AIは、今やGoogleのプラットフォームだけに留まりません。以前は、iPhoneユーザーはWeb上でしかGeminiにアクセスできませんでしたが、今は本格的なiPhone版のGeminiアプリがあり、AndroidにはないiOS独自の機能もあります。 iOS版GeminiアプリだけができることGeminiアプリは、Web版の機能とほとんど同じです。質問に対する答えを尋ねたり、AIアートを生成してもらったり、ス