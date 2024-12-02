横浜市の公道上に設置された電気自動車用の充電器＝2021年自動車の関連税制では、車の保有や購入に対してかかる「自動車税」や「自動車重量税」を一本化して車両の重量を基準とした新たな税に集約した上で、環境性能に応じて税額が増減する仕組みに改めるよう業界が求めている。エンジン車を想定した現行制度を電気自動車（EV）などの普及に対応させるためで、国民民主党が求めるガソリン税軽減と一体的に議論するよう訴える構え