１日にフジテレビ系で放送された「ワイドナショー」では、兵庫県の斎藤元彦知事とＰＲ会社の関係について特集。ゲストとして、都知事選で石丸伸二氏の選対事務局長を務めた藤川晋之助氏を迎え、石丸氏の選挙戦のすごさを聞いた。番組によると、藤川氏はこれまでの選挙戦で１３０勝１６敗という圧倒的な勝利を誇り、選挙の神様とも呼ばれている人物。都知事選で１６５万票以上を獲得し、大旋風を巻き起こした石丸氏の選挙にも関