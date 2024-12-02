[パリ ２９日 ロイター] - 国際ブドウ・ワイン機構（ＯＩＶ）は２９日、今年の世界のワイン生産量が昨年に続き６０年ぶりの低水準になるとの見通しを発表した。南半球と北半球の産地がともに不作だったという。ＯＩＶは、マスト（発酵直前の醸造原料、果もろみ）と果汁を除く今年の世界ワイン生産量を２億２７００万─２億３５００万ヘクトリットル（中間値２億３１００万ヘクトリットル）と予想した。中間値は昨年を２％下回