球団発表ソフトバンクは2日、アダム・ウォーカー外野手と来季の契約を締結しないことを発表した。昨オフ巨人からトレードで移籍し、今季は1軍20試合に出場して打率.169、1本塁打3打点に終わっていた。2022年に米独立リーグから巨人に入団し、同年は124試合で打率.271、23本塁打をマーク。2023年は出場機会が減り、57試合で打率.263、6本塁打だった。同年11月6日に高橋礼投手、泉圭輔投手とのトレードでソフトバンク入りした。