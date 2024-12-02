［２日ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のチーフエコノミストであるレーン理事は、ＥＣＢは最新の経済データよりも将来のリスクを見据えて金融政策を決定すべきだと述べた。英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）紙のインタビューで語った。「ひとたびディスインフレ・プロセスが完了すれば、金融政策は基本的に先を見据え、インフレ圧力を弱めたり強めたりする新たなショックが何なのか考える必要があると考える」と語った