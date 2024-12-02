2025年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の公式ガイドブック『NHK大河ドラマ歴史ハンドブックべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜蔦屋重三郎とその時代』が登場です。2025年大河ドラマ「べらぼう」の舞台は18世紀、天下太平の100万都市・江戸。その光と影が凝縮する「吉原」で生きるのが主人公・蔦屋重三郎。ドラマでは、やがて江戸のメディア王として成長していく蔦重の波瀾万丈の生涯が描かれます。そんな蔦重の実際の生