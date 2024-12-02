ロシアの法執行機関が、マルウェアの開発および複数のハッキンググループへの関与の疑いで、ミハイル・パブロビッチ・マトヴェーエフを逮捕しました。マトヴェーエフは「Wazawaka」「Uhodiransomwar」「m1x」「Boriselcin」といった名前でも知られるサイバー犯罪者です。Russia arrests cybercriminal Wazawaka for ties with ransomware gangshttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/russia-arrests-cybercriminal-wazaw