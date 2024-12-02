王毅氏、第５回中国・中央アジア外相会合を主宰成都市1日、第5回中国・中央アジア外相会合を主宰する王毅氏。（成都＝新華社記者/劉坤）【新華社成都12月2日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は1日、四川省成都市で第5回中国・中央アジア外相会合を主宰した。カザフスタンのヌルトレウ副首相兼外相、キルギスのクルバエフ外相、タジキスタンのムフリッディン外相、トルクメニスタンのメレドフ副首相兼外